\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u0647\u200c\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u0633\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f \u0648 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u0646\u0634\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n \n\u00a0