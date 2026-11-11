محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در نخستین بخش از سفر خود به هرمزگان از بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی بندرعباس بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اعتبارات این طرح قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در مصوبه سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به این استان، اختصاص یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این بیمارستان پیش‌بینی شده که از این میزان، یک‌هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان تخصیص یافته و درصد تخصیص اعتبار به ۹۶ درصد رسیده است.

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با تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی بندرعباس و بیمارستان ۱۶۰ تخت‌خوابی میناب، سرانه تخت بیمارستانی از یک و سی و هفت صدم درصد به دو و یک دهم درصد افزایش می‌یابد.

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