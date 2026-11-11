رئیس مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صداوسیما، با اشاره به آثار ماندگار آرمان مهربان در عرصه موسیقی، از این هنرمند به‌عنوان آهنگسازی خلاق، شجاع، آرمان‌گرا و آینده‌دار یاد کرد که حتی در دوران بیماری نیز به تعهد هنری خود پایبند ماند.

محسن صفایی‌فرد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: آرمان مهربان جوانمردی خلاق و آینده‌دار در موسیقی کشور بود که رفتنش در روز‌های گذشته، جامعه هنری را داغدار کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و هنری این آهنگساز افزود: جوهره شجاعت و خلاقیت در شخصیت و کارنامه هنری آرمان بسیار برجسته بود. در سال‌هایی که هجمه‌های رسانه‌ای و هنری بسیاری از هنرمندان را به سکوت کشانده بود، آرمان به‌عنوان هنرمندی خلاق، آرمان‌گرا و ایران‌گرا، سکوت نکرد و فعالیت هنری خود را ادامه داد.

صفایی‌فرد با اشاره به برخی آثار شاخص این هنرمند اظهار داشت: آرمان در سال ۱۳۹۸ مشغول ساخت سمفونی ارزشمند «سرباز» برای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شد و در سال ۱۴۰۰ نیز با عشق و علاقه پشت پیانو نشست و این اثر ارزشمند را در کنار ارکستر سمفونیک سازمان صداوسیما اجرا کرد.

رئیس مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صداوسیما ادامه داد: حتی در ماه‌های اخیر که بیماری بیش از گذشته او را رنج می‌داد، پیشنهاد ما برای ساخت یک مارش جنگی برای کشور را نپذیرفتنی ندانست و با وجود محدودیت جسمی و اینکه به‌سختی می‌توانست پشت ساز یا سیستم آهنگسازی بنشیند، به دلیل تعهد، غیرت و دانش سرشار موسیقایی خود، ساخت مارش جنگی «تا ثریا» را بر عهده گرفت.

وی با اشاره به همکاری‌های متعدد آرمان مهربان با سازمان صداوسیما گفت: این هنرمند آثار ارزشمند بسیاری برای صداوسیما خلق کرد؛ از جمله تیتراژ‌هایی که آهنگسازی آنها را بر عهده داشت و همچنین آثار مستقل و بی‌کلامی که از او به یادگار مانده است.

صفایی‌فرد در پایان با ادای احترام به این هنرمند فقید تأکید کرد: امروز آرمان مهربان را به‌عنوان هنرمندی پیشرو، خلاق و واقعاً آینده‌دار بدرقه می‌کنیم و امیدواریم دوستان و همراهان او بتوانند مسیر هنری و آثار ارزشمندی را که آغاز کرده بود، ادامه دهند.