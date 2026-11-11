برد موشک‌های ایران موضوعی است که این روزها، در سالروز شهادت حسن تهرانی‌مقدم، بیشتر از همیشه مطرح می‌شود. تقارن این موضوع با ۲۱ آبان و هفته هوافضا، بیش از آنکه احساس غرور هر ایرانی را برانگیزد، حس قدردانی و سپاس از بلندهمتی و بلنداندیشی فرماندهانی را به انسان منتقل می‌کند که همواره در اندیشه تقویت بنیه نظامی و محافظت از انقلاب و ایران در مقابل دشمنان این مرزوبوم بودند.

به گزارش گروه تاریخ، امام و رهبری خبرگزاری صداوسیما، امروز، ۲۰ آبان ۱۴۰۵، نشریه آمریکایی فاکس‌نیوز نقشه‌ای منتشر کرد که برد موشک‌های ایران را نشان می‌داد؛ در این نقشه، موشک‌هایی با برد ۲۰۰۰ کیلومتر مشخص شده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش، سخنگوی سپاه پاسداران در رونمایی از شهر موشکی ایران، از «شگفتانه»‌هایی درباره برد موشکی کشورمان سخن گفت؛ سخنانی که در لفافه، تهدیدی برای دشمنان آمریکایی و اروپایی است که اگر هوس ماجراجویی و تجاوز به کشورمان را داشته باشند، با پاسخی فراتر از انتظار و به قول سخنگوی سپاه، «نامتقارن» روبه‌رو خواهند شد.

این قدرت‌نمایی و عزتی که نیرو‌های نظامی ایران از آن بهره می‌برند، مرهون دوراندیشی امام خمینی (ره) برای تشکیل نیرو‌های مسلح قوی و رهبر انقلاب اسلامی است که از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بر ساخت موشک تأکید کردند.

در سال‌های پایانی دفاع مقدس هشت‌ساله، با توجه به ضعف آتش پشتیبانی خودی مستقر در خطوط مقدم جنگ، مأموریت راه‌اندازی و سازماندهی فرماندهی موشکی زمین‌به‌زمین سپاه در آبان ۱۳۶۲ش به تهرانی‌مقدم محول شد.

پس از صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل نیرو‌های سه‌گانه سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۴ش حسن تهرانی‌مقدم به سمت فرماندهی موشکی نیروی هوایی سپاه منصوب شد و با همکاری دیگر اعضای تیمش، ضمن ارتقای قدرت دفاعی ایران، اقدامات مختلفی در زمینه ساخت موشک‌ها و تجهیزات زمینی انجام داد؛ از جمله: ساخت موشک‌های شهاب ۱ (با برد ۳۰۰ کیلومتر) و شهاب ۲ (با برد ۵۰۰ کیلومتر)، توسعه موشک‌های دوربرد شهاب ۳ (با برد ۱۳۵۰ کیلومتر) و تجهیزات مرتبط با آنها، ساخت سیستم‌های هدایت و کنترل موشکی، و تبدیل موشک‌ها و ساخت تجهیزات جدیدی مانند موشک خلیج فارس.

سردار شهید محمد جعفری از فرماندهان هوا و فضای کشورمان در تشریح تلاش شهید طهرانی مقدم برای ساخت موشک می‌گوید:

«وقتی اولین سری موشک‌هایی را که از خارج خریدیم و وارد کردیم، شهید تهرانی‌مقدم کندوکاو کردند تا بلکه از طریق ساخت موشک و راه‌اندازی و توسعه صنعت آن آگاهی پیدا کنند؛ همچنان‌که آقای محسن رفیق‌دوست که آن زمان وزیر سپاه بود هم نقل کرده، شهید عزیزمان از آقای محسن رضایی خواهش کردند اجازه دهند که یک فروند از موشک‌ها را باز و آنالیز کنند تا به اصطلاح ببینند که چی به چی است. در آن زمان، تهیه موشک کار خیلی سختی بود؛ از طریق بعضی از کشور‌ها هم که تهیه می‌کردیم، خیلی راحت نبود تا اجازه داده شود مهندسی معکوس صورت بگیرد. بنابراین، اینکه یکی از موشک‌هایی که به دشمن شلیک می‌شد مورد مطالعه قرار بگیرد، اقدام قابل‌توجه و مهمی بود؛ لذا شهید مقدم وارد این عرصه شد.»

وی می‌افزاید:

«بعد از دستیابی رزمندگان اسلام به سامانه‌های موشکی (که سردار مقدم در رأس آن حضور داشت) و انتقال آنها به داخل کشور، از ۲۱ اسفند سال ۱۳۶۳ مقابله‌به‌مثل با سامانه موشکی اسکاد شروع شد؛ نکته‌ای که جا دارد گفته شود این است که این سامانه بومی‌نشده بود و وارداتی محسوب می‌شد.

تهرانی‌مقدم در ۱ مهر ۱۳۸۴ش به‌عنوان جانشین فرمانده نیروی هوایی سپاه و در ۲۵ آبان ۱۳۸۵ش به‌عنوان مشاور فرمانده‌کل سپاه در امور موشکی و رئیس سازمان خودکفایی سپاه انتخاب شد.

بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس در سال‌های بعد از جنگ در رده‌های مدیریتی و ستادی کار می‌کردند و کمی از میدان عمل رزمی فاصله گرفتند، اما شهید تهرانی‌مقدم کار تحقیقاتی خود را در حوزه موشک ادامه داد. حتی زمانی که به‌عنوان جانشین نیروی هوایی سپاه منصوب شد، داوطلبانه تقاضا کرد از این مسئولیت کنار برود تا بهتر بتواند به پروژه‌های موشکی برسد. در حقیقت، روی این کار متمرکز شده بود؛ کاری که چندان اسم‌ورسمی نداشت و آن را به‌صورت غیررسانه‌ای دنبال می‌کرد.»

سرانجام این دانشمند برجسته در ۲۱ آبان سال ۱۳۹۰ش بر اثر انفجار زاغه مهمات در پادگان مدرس، واقع در شهرستان ملارد استان تهران، به همراه ۳۹ نفر دیگر از هم‌رزمانش به فیض شهادت نائل آمد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت شهادت حسن تهرانی‌مقدم، او را با عباراتی، چون «سردار عالی‌قدر»، «دانشمند برجسته» و «پارسای بی‌ادعا» توصیف کردند.

پایان‌بندی

امروز برنامه موشکی ایران به عنوان مهم‌ترین بخش راهبردی دفاعی کشور در مقابله با تهدیدات خارجی شناخته می‌شود؛ بازدارنده‌ای قدرتمند که نشان می‌دهد خون پاک شهدایی، چون طهرانی‌مقدم، درخت تنومند اقتدار دفاعی ایران اسلامی را بیش از پیش سیراب کرده و راهبرد مقاومت فعال را در سایه خودکفایی و اتکا به جوانان مومن و متخصص به ثمر نشانده است.

پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی