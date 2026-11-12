به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بر اساس ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است یارانه فرزندان خانوار‌های دهک‌های اول تا چهارم واجد شرایط قانونی و دارای سه فرزند و بیشتر را به میزان سه برابر یارانه سایران پرداخت کند.

این حکم قانونی در ردیف ۶ تا ۹جدول الزام‌های مصارف قانون بودجه امسال نیز، تأکید شده است.

دیوان محاسبات کشور با احراز اجرا نشدن این تکلیف قانونی و تذکر به مسئولان مربوط، پیگیری اجرای این حکم را تا حصول نتیجه در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای پویش ملی شیر مادر، مهربان‌ترین شیر دنیا تا ۳۰ آبان

به گفته دبیر قرارگاه تعالی سلامت جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای این پویش را با هدف فرهنگ سازی در راستای تغذیه نوزادان با شیر مادر و تحقق سلامت نوزاد در کشور ابلاغ کرده است.

حمید گله داری، راه اندازی اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی، ادارات و شرکت‌ها همچنین پیگیری در اجرای اعطای مرخصی زایمان و پاس شیر به بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و کارخانه‌ها را از جمله اقدامات در حال ابلاغ استانداری اصفهان به نهاد‌های مربوط اعلام کرد.

وی در ادامه به تشریح فواید شیر مادر در تقویت سیستم ایمنی، کاهش ابتلا به بیماری‌ها و رشد همه‌جانبه نوزادان پرداخت و اضافه کرد: شیر مادر رابطه عاطفی مادر و شیرخوار را افزایش می‌دهد و ضمن اینکه باعث رشد روانی و عاطفی شیرخوار می‌شود، پایه‌گذار سلامت نسل آینده نیز به شمار می‌رود.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان