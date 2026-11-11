مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت بیش از ۴ میلیون و ۶۱۶ هزار تردد مسافر از پایانه مرزی شلمچه در هفت ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یزدان خسروی گفت: در مجموع ۵ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۷۸۴ نفر از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه در این مدت تردد کردند که سهم پایانه شلمچه بیش از ۴ میلیون و ۶۱۶ هزار نفر و سهم چذابه بیش از یک میلیون نفر بوده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده در مرز شلمچه، یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۸۹۴ نفر از مسافران ایرانی و ۶۵۰ هزار و ۷۲۹ نفر از اتباع خارجی وارد کشور شدند.

خسروی ادامه داد: همچنین یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۷۷۳ خروج مسافران ایرانی و ۷۰۵ هزار و ۵۶۳ خروج اتباع خارجی از این پایانه به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمار پایانه مرزی چذابه گفت: در این مدت یک میلیون و ۳ هزار و ۸۲۵ تردد در این مرز ثبت شد که شامل ورود و خروج مسافران ایرانی و اتباع خارجی است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه‌های مرزی خوزستان در ترددهای بین‌المللی و سفرهای عتبات عالیات، از هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت جریان سفرها و ارائه خدمات مناسب به مسافران خبر داد.