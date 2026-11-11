مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان: مراسم وداع با شهدای گمنام، فردا پنجشنبه ساعت ۲۰ در میدان آزادی سنندج برگزار و صبح روز جمعه نیز پیکر‌های مطهر آنان از میدان آزادی به سمت اردوگاه فرهنگی شهید سلیمان خاطر تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کلوندی گفت: پس از آیین استقبال در سنندج، پیکر شهدا برای حضور در برنامه‌های مختلف به شهر‌های قروه و بیجار و نقاط مختلف سنندج اعزام شدند تا مردم، دانش‌آموزان، مساجد و هیئت‌های مذهبی فرصت میزبانی از این شهدا را داشته باشند.

وی درباره محل خاکسپاری این شهدا گفت: یکی از پیکر‌ها که در منطقه عملیاتی قلاویزان کشف شده است، پس از مراسم تشییع در محوطه اردوگاه فرهنگی شهید سلیمان خاطر به خاک سپرده می‌شود و دو پیکر دیگر به‌صورت امانی در اختیار استان قرار گرفته‌اند که صبح شنبه به ستاد مرکزی در تهران بازگردانده خواهند شد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با اشاره به روند شناسایی شهدای گمنام عنوان کرد: پیکر این شهدا از سوی کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح کشف و از طریق روش‌های تخصصی از جمله آزمایش‌های ژنتیکی و DNA برای شناسایی هویت آنان بررسی می‌شوند و در نهایت پیکر‌هایی که امکان شناسایی هویتشان وجود نداشته باشد، به‌عنوان شهید گمنام در نقاط مختلف کشور تدفین می‌شوند.

کلوندی با بیان اینکه استان کردستان تاکنون میزبان ۶۷ شهید گمنام بوده است، افزود: این شهدا در ۳۷ یادمان در شهرستان‌های مختلف استان تدفین شده‌اند که ۳۳ یادمان به‌طور کامل ساخته و بهره‌برداری شده و سه یادمان نیز در حال ساخت است.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل یادمان‌های نیمه‌تمام گفت: یادمان شهدای گمنام در یکی از نقاط شهرستان در دست ساخت است که روند پیشرفت آن کند بوده و لازم است مسئولان مربوطه برای تکمیل آن اهتمام بیشتری داشته باشند. همچنین یادمان ناحیه منفصل شهری قلعه در قروه و یادمان محوطه کارخانه سیمان در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

کلوندی با تأکید بر ضرورت تبدیل یادمان‌های شهدا به مراکز فرهنگی افزود: این مکان‌ها نباید صرفاً محل خاکسپاری و زیارت باشند، بلکه باید با برنامه‌ریزی مستمر به مراکز فعال فرهنگی و تربیتی تبدیل شوند.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام با حضور گسترده مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظامی و انتظامی برگزار شود.