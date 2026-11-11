به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در این مراسم گفت: این دبستان با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، در مدت دو سال و نیم ساخته شد.

مهدی با وقار افزود: اکنون ۳۹۶ طرح عمرانی در سامانه اداره کل نوسازی ثبت شده است و تا مهر سال آینده صد فضای آموزشی دیگر در هرمزگان به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: از دو سال گذشته تاکنون سرانه‌ی فضای آموزشی هشت دهم افزایش یافته است و تا یک سال آینده از پنج و ۵۳ صدم، به شش درصد افزایش می‌یابد.

معاون پشتیبانی، توسعه و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، سرانه‌ی فضای آموزشی باید یک متر افزایش یابد.

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فرهادی افزود: اکنون سرانه‌ی فضای آموزشی در کشور ۵ و هشت دهم درصد است.

وی گفت: هرمزگان از نظر ساخت طرح‌های عمرانی آموزشی، رتبه پنجم کشور را دارد.

فرهادی افزود: امسال بیش از ۱۵ هزار و ششصد میلیارد تومان برای توزیع شیر رایگان در مدارس کشور اختصاص یافت که سهم هرمزگان ۵۰۰ میلیارد تومان است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: در برنامه پنجم و ششم پیشرفت مقرر شد ۵۰ درصد هزینه ساخت واحد‌های آموزشی از سوی خیران مدرسه ساز تامین شود.