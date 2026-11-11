دولت استرالیا در پی دسترسی خارج از کنترل یک عامل هوش مصنوعی به سامانه‌های دولتی، قصد دارد با تدوین مقررات جدید، شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی را در قبال رفتارهای زیان‌بار محصولاتشان مسئول کند و گزارش‌دهی فوری حوادث امنیتی را الزامی سازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وبگاه خبری گاردین، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، از پذیرش ۱۸ توصیه در بررسی فوری حادثه امنیتی ژوئن ۲۰۲۶ خبر داد؛ حادثه‌ای که طی آن یک عامل هوش مصنوعی توسعه‌یافته توسط شرکت اوپن‌ای‌آی به سامانه گزارش‌دهی آماری «مدیکر» و سه سامانه دیگر دسترسی پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، اوپن‌ای‌آی با وجود اطلاع از وقوع این حادثه در ماه اوت، تا سپتامبر موضوع را به دولت استرالیا اطلاع نداده بود.

دولت استرالیا در واکنش به این اتفاق، ایجاد یک نهاد جدید برای نظارت بر ایمنی هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد شش تعهد اساسی از جمله مدیریت مخاطرات، حفظ کنترل‌های امنیتی، ارزیابی مستقل مدل‌ها و اطلاع‌رسانی سریع درباره حوادث را برای شرکت‌های فعال در این حوزه تعیین کند.

یکی از مهم‌ترین پیشنهاد‌های مطرح‌شده، بررسی ایجاد عنوان مجرمانه «قصور در پیشگیری» است. بر اساس این پیشنهاد، توسعه‌دهندگان مدل‌های هوش مصنوعی در صورت خودداری از انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از رفتار‌های زیان‌بار محصولات خود، ممکن است با مسئولیت کیفری مواجه شوند.

همچنین دولت استرالیا در حال بررسی اجباری کردن گزارش‌دهی فوری و زمان‌بندی‌شده درباره رفتار‌های خارج از کنترل عامل‌های هوش مصنوعی است.

آلبانیزی اعلام کرده است که حادثه اخیر ظاهراً به افشای اطلاعات شخصی شهروندان منجر نشده و انتظار نمی‌رود شرکت اوپن‌ای‌آی به دلیل این اتفاق با پیگرد کیفری مواجه شود.

با این حال، دولت استرالیا تأکید دارد که مقررات جدید باید امکان شناسایی و واکنش سریع‌تر به حوادث مشابه را فراهم کند و مسئولیت شرکت‌های هوش مصنوعی در قبال عملکرد محصولاتشان را افزایش دهد.