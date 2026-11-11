به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در حالی که برداشت بسیاری از محصولات باغی به پایان رسیده، باغداران شهربابکی همچنان در باغ‌های خود مشغول چیدن میوه‌ای پاییزی هستند؛ محصولی که به واسطه شرایط اقلیمی مناسب و کیفیت مطلوب، شهربابک را به یکی از قطب‌های تولید به در استان کرمان تبدیل کرده است.

آقای اعرابی، یکی از باغداران شهربابکی است که حدود ۱۰ سال پیش کشت به را آغاز کرده و با رسیدگی به‌موقع به باغ، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تجربه‌اندوزی، توانسته محصولی باکیفیت تولید کند؛ محصولی که مشتریانی از نقاط مختلف کشور دارد.

تجربه این باغدار در کنار شرایط مناسب اقلیمی و حاصلخیزی خاک، از ظرفیت قابل توجه شهربابک برای توسعه کشت این محصول حکایت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک با اشاره به ظرفیت تولید به در این شهرستان گفت: سطح زیر کشت این محصول حدود ۶۰۰ هکتار است و با متوسط عملکرد ۱۲ تا ۱۵ تن در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۱۰ هزار تن به برداشت و روانه بازار شود.

رضایی افزود: کیفیت بالای به شهربابک موجب شده هر سال خریدارانی از نقاط مختلف کشور، به‌ویژه استان‌های اصفهان، یزد و تهران، برای خرید این محصول به شهرستان مراجعه کنند.

اما پشت این عطر و طعم دل‌انگیز، مشکلاتی وجود دارد که می‌تواند کام باغداران را تلخ کند؛ قطعی موتورپمپ‌های کشاورزی، نبود سردخانه و پایین بودن قیمت خرید محصول، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نبود سردخانه به‌ویژه در فصل برداشت، امکان نگهداری محصول و عرضه آن در زمان مناسب را از باغداران می‌گیرد و آنها را ناچار می‌کند محصول خود را با قیمت پیشنهادی خریداران به فروش برسانند؛ مسئله‌ای که می‌تواند سهم تولیدکننده از ارزش واقعی محصول را کاهش دهد.

برداشت به در شهربابک از ابتدای آبان آغاز می‌شود و تا نیمه آذر ادامه دارد؛ فرصتی حدوداً یک‌ماهه برای عرضه محصولی که هم ظرفیت تولید قابل توجهی دارد و هم مشتریان خود را در بازارهای کشور پیدا کرده است، اما بهره‌برداری کامل از این ظرفیت، به رفع موانع تولید، ایجاد زیرساخت‌های نگهداری و حمایت از باغداران گره خورده است.