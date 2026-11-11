تیم فوتسال دختران کشورمان در دیدار رده‌بندی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، با پیروزی مقابل ایتالیا به نشان برنز رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دختران فوتسال ایران در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل تیم ایتالیا به پیروزی رسیدند و با کسب عنوان سومی، مدال برنز المپیک جوانان را از آن خود کردند.

دختران کشورمان که مرحله گروهی را با سه پیروزی پیاپی مقابل تیم‌های کاستاریکا، کامرون و ایتالیا و با صدرنشینی در گروه B به پایان رسانده بودند، در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ونزوئلا شکست خوردند و از صعود به فینال بازماندند.

شاگردان فاطمه شریف در دیدار رده‌بندی مقابل ایتالیا، در حالی که نیمه نخست را با نتیجه ۲ بر یک به حریف واگذار کرده بودند، در ادامه با نمایشی تماشایی و به ثمر رساندن چهار گل، نتیجه را ۵ بر ۲ کردند تا ضمن جبران عقب‌ماندگی، با شایستگی روی سکوی سوم رقابت‌ها قرار بگیرند.

به این ترتیب، دختران شایسته فوتسال ایران با کسب مدال برنز المپیک جوانان داکار، افتخاری ارزشمند برای فوتسال بانوان ایران رقم زدند.