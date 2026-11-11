به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوکان گفت: از مجموع هزار و ۳۱۹ تعهد اشتغال ابلاغی این شهرستان درسال جاری، تاکنون هزار و ۱۵۱ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.

ناصر محمدرش افزود: این میزان تحقق اشتغال نشان‌دهنده عملکرد مناسب دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط دراجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی شهرستان است و بوکان براساس آمار ثبت‌شده در سامانه رصد اشتغال، رتبه نخست استان را دراختیار دارد.

وی تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات بانکی از جمله محور‌های اجرای برنامه اشتغال شهرستان بوده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوکان با اشاره به نقش مشاغل خانگی در توسعه اشتغال و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی برای خانوار‌ها گفت: دراین بخش هم ۱۴۵ پرونده با پیش‌بینی اشتغال برای ۲۵۷ نفر و اعتباری بالغ بر۴۴ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده است.

محمدرش اضافه کرد: مشاغل خانگی به دلیل نیاز به سرمایه اولیه کمتر و امکان فعالیت در محیط خانه، ظرفیت مناسبی برای توسعه کسب‌وکار‌های کوچک، افزایش درآمد خانوار‌ها و فراهم کردن زمینه اشتغال به‌ویژه برای متقاضیان جویای کار محسوب می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات و تکمیل پرونده‌های معرفی‌شده تاکیدکرد.