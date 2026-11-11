دانش‌آموزان انجمن اسلامی مدرسه «شاهد بنت‌الهدی» با اجرای نمایش «ققنوس ایران»، پیروزی بزرگ ملت ایران در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدرسه شاهد بنت‌الهدی میزبان مراسم اجرای نمایش «ققنوس ایران» بود؛ نمایشی که با هدف زنده نگه داشتن روحیه ایستادگی و بازخوانی وقایع تاریخی بزرگ ملی، توسط دانش‌آموزان عضو انجمن اسلامی اجرا شد.

سجاد نوابی مسئول انجمن اتحادی اسلامی دانش آموزی گلستان گفت: محوریت این نمایش، بازنمایی حماسه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود که پیام‌آور قدرت و اراده غیرقابل‌شکست ملت‌ایران است.