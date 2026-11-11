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اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی آزاد با حضور چهرههای جدید برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۲۹ آبان تا ۶ آذر در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
در این اردو بیشتر از افراد جوان دعوت شده است و میلاد والیزاده تنها ملیپوش مسابقات جهانی آستانه است که در اردو حضور دارد.
۴ مازندرانی هم به این اردو دعوت شدند:
۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده
۶۵ کیلوگرم: اهورا خاطری
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: سعید احمدی، مصطفی آقاجانی، مصطفی قیاسی، فرشید قبادی، محمد فرزانه و امین طاهری
ماساژور: سجاد امیری