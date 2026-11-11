به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۲۹ آبان تا ۶ آذر در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

در این اردو بیشتر از افراد جوان دعوت شده است و میلاد والی‌زاده تنها ملی‌پوش مسابقات جهانی آستانه است که در اردو حضور دارد.

۴ مازندرانی هم به این اردو دعوت شدند:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده

۶۵ کیلوگرم: اهورا خاطری

۸۶ کیلوگرم: رضا افشار

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: سعید احمدی، مصطفی آقاجانی، مصطفی قیاسی، فرشید قبادی، محمد فرزانه و امین طاهری

ماساژور: سجاد امیری