رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از ارائه مطالعات طرح تحول این سازمان به شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، زمینه تصمیم‌گیری‌های مستقل‌تر، تحول در ساختار مدیریتی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های سوادآموزی فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سعیدی، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در گردهمایی معاونان سوادآموزی استان‌های قطب سه کشور به میزبانی شهرستان رامسر، با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار مدیریتی نهضت سوادآموزی اظهار کرد: گستردگی و تنوع مأموریت‌های این سازمان، مدیریتی پویا، منعطف و میدانی را می‌طلبد و نمی‌توان این مجموعه را با شیوه‌های سنتی و غیرمنعطف اداره کرد.

وی با اشاره به روند تدوین طرح تحول نهضت سوادآموزی افزود: بر اساس تأکید و دستور رئیس‌جمهور، مطالعات تطبیقی این طرح تهیه و به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شده است و امیدواریم با تصویب آن، مسیر تحقق مأموریت‌های آینده سازمان هموارتر شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش، تربیت تسهیلگران حرفه‌ای و توسعه مراکز یادگیری محلی را از محور‌های مهم برنامه‌های تحولی برشمرد و تصریح کرد: تحقق اهداف سوادآموزی نیازمند تقویت مدیریت مشارکتی، تعامل مستمر مدیران و کارشناسان و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های استانی و مردمی است.

سعیدی با قدردانی از عملکرد آموزش و پرورش مازندران گفت: موفقیت‌های این استان در حوزه‌های آموزشی، کیفیت‌بخشی، مشارکت‌های مردمی و درخشش دانش‌آموزان در کنکور، حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، مدیریت خردمندانه و تلاش مشترک مدیران، معلمان و خانواده‌هاست.

وی با اشاره به اهداف این گردهمایی خاطرنشان کرد: بررسی عملکرد سال گذشته و جاری، ارزیابی برنامه‌های سوادآموزی، بررسی حجم فعالیت‌های ابلاغی و شناسایی نقاط قوت و ضعف استان‌ها، از مهم‌ترین محور‌های نشست است تا با استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مدیران، تصمیمات مؤثرتری برای آینده اتخاذ شود.

گفتنی است، گردهمایی معاونان سوادآموزی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های قطب سه کشور با حضور سعیدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، به میزبانی آموزش و پرورش مازندران در شهرستان رامسر برگزار شد.