میلاد قلاوند، داور بین‌المللی کشتی، وحدت مردم در میدان و تلاش ملی‌پوشان در مسابقات جهانی آمریکا را عامل قهرمانی تیم ملی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛میلاد قلاوند، داور بین‌المللی کشتی کشورمان که در رقابت‌های جهانی آمریکا حضور داشت، وحدت و همدلی مردم در میدان و تلاش ملی‌پوشان در میدان مسابقه را از عوامل قهرمانی تیم ملی کشتی ایران دانست.

وی با اشاره به حضور دو داور بین‌المللی کشتی ایران در مسابقات جهانی آمریکا گفت: وحدت و همدلی مردم در میدان و حضور کشتی‌گیران در آوردگاه جهانی، جلوه‌ای از اتحاد و همبستگی ملت ایران بود.

قلاوند افزود: ملی‌پوشان کشورمان با تمام توان برای ایران رقابت کردند و اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در قلب آمریکا، جلوه‌ای از این تلاش و افتخارآفرینی بود.