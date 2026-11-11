به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور اصفهان در آیینی معنوی میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس شد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور اصفهان، این مراسم معنوی با حضور فرماندهان، مسئولان، دانشجویان خلبانی و فنی و جمعی از کارکنان این مرکز نظامی برگزار شد.

در این آیین، حاضران در فضایی آکنده از معنویت با استقبال پرشور از پیکر مطهر این شهید والامقام، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در این مراکز، یادآور ایثار و ازخودگذشتگی مردانی است که برای حفظ استقلال و امنیت ایران اسلامی از جان گذشتند و درس مقاومت و آزادگی را به یادگار گذاشتند.