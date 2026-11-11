به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول تربیت‌بدنی آموزش و پرورش شهرستان برخوار گفت: این رقابت‌ها با حضور بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، با هدف شناسایی استعداد‌های ورزشی، توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس و ایجاد شور و نشاط در میان دانش‌آموزان برگزار شده است.

مهرداد داوری افزود: این مسابقات جنبه انتخابی برای رقابت‌های استانی دارد و پس از مشخص شدن نفرات برتر، دانش‌آموزان منتخب هر مقطع برای حضور در مسابقات ورزشی دانش‌آموزان استان اصفهان معرفی و اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت ورزش دانش‌آموزی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان، در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری و شناسایی استعداد‌های ورزشی نسل نوجوان و جوان نقش مؤثری دارد و تلاش خواهیم کرد با توسعه چنین برنامه‌هایی، زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.