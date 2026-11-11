به گزارش



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، مؤسسه امنیت مالی کره جنوبی که مسئول نظارت بر امنیت سایبری و پیشگیری از حملات سایبری در صنعت مالی این کشور است، ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته به وقت محلی یک حمله سایبری را شناسایی کرد و بلافاصله موضوع را به مقام‌های ارشد ناظر بر بخش مالی اطلاع داد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، داده‌های سرقت‌شده شامل حدود ۲۰۰ فرم اداری، از جمله فرم‌های رضایت‌نامه مربوط به اطلاعات شخصی، و اطلاعات خصوصی حدود ۳۰۰ نفر بوده است. این اطلاعات شامل نام و تاریخ تولد افراد می‌شود.





بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اطلاعات افشاشده احتمالاً به کارکنان بانک‌های محلی کره جنوبی تعلق دارد.هکر‌ها در این حمله وب‌سایت یکی از نهاد‌های نظارتی را هدف قرار داده‌اند که از آن برای جست‌و‌جو و بررسی سامانه‌های امنیتی بانک‌های محلی استفاده می‌شد.