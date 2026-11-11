سه هزار و ۴۵۰ کیلومتر از راه‌های خراسان جنوبی خط‌کشی شده و ۶ هزار و ۳۳۴ عدد تابلو پس از طراحی، ساخت و جانمایی در محور‌های مواصلاتی نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی؛ معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: برای ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع حوادث جاده‌ای، اقدامات گسترده‌ای در زمینه خط‌کشی، نصب تابلو و علائم هشداردهنده و ایمن‌سازی نقاط مختلف شبکه راه‌های استان اجرا شده است.

سیدمحمد فرخی افزود: در بخش تابلو‌های اطلاعاتی نیز ۵۳۴ مترمربع تابلو نصب و تعمیر شده که نقش مؤثری در راهنمایی کاربران جاده‌ای و اطلاع‌رسانی مسیر‌ها دارد.

وی نصب ۷ کیلومتر گاردریل و حفاظ و اصلاح شیب شیروانی در ۱۱۴ کیلومتر از محور‌های استان را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای ایمنی راه‌ها عنوان کرد.