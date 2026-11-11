بارش پراکنده و وزش باد شدید در تهران از امشب
اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از امشب (۲۰ آبان) بارش پراکنده و وزش باد شدید در برخی مناطق استان آغاز میشود و سرما تا پایان هفته ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: بر اساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنجروز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمهابری خواهد بود و در بعضی ساعات وزش باد پیشبینی میشود؛ همچنین در ارتفاعات استان گاهی رگبار برف دور از انتظار نیست.
حمید رضا خورشیدی افزود: امشب تا ظهر پنجشنبه، با عبور زبانه موجی از شمال استان، افزایش ابر در آسمان تهران رخ میدهد و در مناطق شمالی و غربی، بهویژه دامنهها و ارتفاعات شمال غربی استان، در بعضی ساعات بارش پراکنده و مه پیشبینی میشود که گاهی با رگبار برف همراه خواهد بود.
وی گفت: همچنین بر اساس سامانه دوم این هشدار، از چهارشنبهشب تا ظهر پنجشنبه وزش باد شدید در مناطق جنوبی و غربی استان تهران و ارتفاعات مورد انتظار است.