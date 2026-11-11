معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از برنامه‌ریزی برای برق‌رسانی به ۱۰ روستای فاقد برق تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون به ۹ روستا در شهرستان‌های محدوده فعالیت این شرکت برق‌رسانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از برنامه‌ریزی برای برق‌رسانی به ۱۰ روستای فاقد برق تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون به ۹ روستا در شهرستان‌های محدوده فعالیت این شرکت برق‌رسانی شده است.

مهدی شفیعیان با بیان اینکه تلاش‌های گسترده‌ای برای برق‌رسانی به روستا‌ها صورت گرفته تا رفاه و پیشرفت در این مناطق بیش از پیش محقق شود، افزود: برای تأمین برق مشترکان این روستاها، ۲۳.۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف اجرا و ۱۰ دستگاه ترانسفورماتور نصب شد.

وی بهسازی ۴۳ کیلومتر شبکه توزیع برق روستایی، جابه‌جایی یک‌هزار و ۶۹۷ پایه برق و تقویت و بهسازی ۶۸ پست برق را از جمله اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: در این مدت با هدف جلوگیری از افت ولتاژ، تأمین برق پایدار و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان شهری و روستایی، ۷۰ دستگاه ترانسفورماتور با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در مناطق مختلف نصب و به بهره‌برداری رسیده است.

برق‌رسانی به ۸۲۰ واحد مسکن ملی در استان فارس

شفیعیان در ادامه با بیان اینکه در راستای تأمین برق متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن، اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است، گفت: تاکنون زیرساخت برق‌رسانی واحد‌های این طرح‌ها در ۸ شهرستان محدوده فعالیت شرکت محقق شده و برای تأمین برق این واحدها، ۹.۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی و ۹ دستگاه پست هوایی نصب شده است.

برق‌رسانی به عشایر کوچ‌رو

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اجرای طرح تأمین سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل برای عشایر استان اظهار کرد: در راستای حمایت از جامعه مولد عشایری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین انرژی خانوار‌های ساکن در مناطق دور از شبکه، در نیمه نخست امسال ۹۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل‌حمل با اعتباری بالغ بر ۴۲۷ میلیارد ریال میان خانوار‌های عشایری شهرستان‌های تحت پوشش توزیع شده است.

شفیعیان سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل را بهترین ابتکار برای بهره‌مندی عشایر کوچ‌رو از برق پاک دانست و افزود: این طرح با اجرای این شرکت و مشارکت خانوار‌های عشایری در حال انجام است و تلاش می‌شود تا پایان سال ۷۳۰ دستگاه دیگر نیز به این قشر پرتلاش تحویل داده شود.

وی با اشاره به طراحی این سامانه‌ها متناسب با سبک زندگی کوچ‌نشینی گفت: تجهیزات ارائه‌شده شامل یک پنل خورشیدی ۱۰۰ وات، لامپ‌ها، کابل‌های ارتباطی، شارژر برق شهری و کیف دستگاه است که به دلیل وزن کم و حمل آسان، امکان استفاده در مسیر کوچ و مناطق مختلف را برای خانوار‌های عشایری فراهم می‌کند.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه طرح‌ها در زمینه‌های مختلف، نقش مهمی در افزایش آسایش و رضایت‌مندی مردم و همچنین توسعه و آبادانی روستا‌ها ایفا شود.