مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه اعتبارسنجی ایران به نشانی ics۲۴.ir، از رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله خود مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، سامانه شرکت اعتبارسنجی ایران به نشانی ics۲۴.ir، با مجوز بانک مرکزی، امکان دریافت گزارش و اطلاع از رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کرده است.

این سامانه با ارائه اطلاعاتی درباره سوابق دریافت تسهیلات بانکی، نحوه بازپرداخت اقساط و چک‌های برگشتی، وضعیت اعتباری افراد را ارزیابی و برای هر شخص امتیازی بین صفر تا ۹۰۰ تعیین می‌کند.

رتبه اعتباری افراد نیز از A۱ به‌عنوان کم‌ریسک‌ترین وضعیت تا E۳ به‌عنوان پرریسک‌ترین وضعیت طبقه‌بندی می‌شود؛ اطلاعاتی که می‌تواند در ارزیابی ریسک معاملات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

دریافت گزارش اعتباری از این سامانه به‌صورت محرمانه و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه، دریافت کد فعال‌سازی و پرداخت هزینه از طریق درگاه بانکی امکان‌پذیر است.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد همچنین تأکید کرده است خدمات این سامانه رایگان نیست و مردم باید مراقب سایت‌های جعلی با تبلیغات «اعتبارسنجی رایگان و آنی» باشند.