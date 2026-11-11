اردوی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد دانش‌آموزی برای اعزام به مسابقات المپیک برزیل به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم‌های کشتی دانش‌آموزی

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم‌های کشتی دانش‌آموزی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی دانش‌آموزی ۲۵ تا ۳۰ آبان و اردوی تیم کشتی آزاد دانش‌آموزی ۲۶ آبان تا یک آذر برای اعزام به مسابقات المپیک برزیل به میزبانی کمپ تیم‌های ملی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی دانش‌آموزی، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: علی اصغر صبوری نژاد (کهگیلویه و بویراحمد) مازیار شاه بازنژاد (خوزستان)

۴۸ کیلوگرم: امیرمحمد علی رضاپور (کرمان) امیرمحمد صفادوست (خراسان رضوی)

۵۱ کیلوگرم: علی چیت گران (مازندران) حسین ابراهیمی (قم)

۵۵ کیلوگرم: محمد پورابراهیمی (کهگیلویه و بویراحمد) امیرمهدی حاجی وند (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران) یاسین تباشیر (خوزستان)

۶۵ کیلوگرم: آرمین قولی گله (خوزستان) حامد دهقان زاده (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست (اصفهان) رضا جلیلی (لرستان)

۸۰ کیلوگرم: سیداسماعیل نبوی (مازندران) یاسین واحدالحسنی (خراسان رضوی)

۹۲ کیلوگرم: امیررضا مهری (مازندران) علیرضا رضایی (خوزستان)

۱۱۰ کیلوگرم: ادریس شعاعی (خراسان رضوی) ابوالفضل صحت (اصفهان)

کادر فنی: مهدی علیاری - محمد خزائی (مازندران) - روح الله دهملایی (خوزستان) - پیمان مرادی (تهران) - محسن بشینجی (خراسان رضوی)

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

مربی فرهنگی: مهدی عبدالهی