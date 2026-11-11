رئیس هیئت‌امنای کمیته امداد امام گفت: تسهیل در پرداخت وام اشتغال و مسکن، کلید اصلی توانمندسازی و ایجاد امید در خانواده‌های نیازمند است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس هیئت‌امنای کمیته امداد امام خمینی در مراسم تجلیل از بانک‌های عامل استان اصفهان در پرداخت تسهیلات اشتغال و مسکن مددجویان گفت: تسهیل در پرداخت وام اشتغال و مسکن مددجویان، زمینه‌ساز تحقق احسان و ایجاد امید در زندگی خانواده‌های نیازمند است.

رئیس هیئت‌امنای کمیته امداد با تأکید بر نقش اثرگذار مدیران بانک‌های عامل در تحقق اهداف حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند، گفت: مدیران بانک‌ها و مجموعه‌هایی که در مسیر خدمت به مردم و تسهیل ارائه تسهیلات اشتغال و مسکن مددجویان همکاری می‌کنند، از ارکان اصلی زنجیره خیررسانی هستند و نقش آنان در به ثمر نشستن اقدامات نیکوکارانه، ارزشی فراتر از یک همکاری اداری دارد.

وی با اشاره به روایتی از امام هادی (ع) گفت: ارزش انجام‌دهنده کار خیر از خود عمل خیر بیشتر است؛ چراکه مفاهیمی همچون احسان، عدالت و نیکی زمانی در جهان خارج تحقق پیدا می‌کنند که انسان‌هایی برای عملیاتی کردن آنها اقدام کنند. به همین ترتیب، مدیران و کارکنانی که زمینه تحقق خدمت به نیازمندان را فراهم می‌کنند، در واقع به کار خیر جان و روح می‌بخشند.

رئیس هیئت‌امنای کمیته امداد با اشاره به اهمیت اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت افزود: ایجاد اشتغال و فراهم کردن سرپناه مناسب برای خانواده‌ها، از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت‌رسانی است و در این مسیر، همکاری بانک‌های عامل در تخصیص و تسهیل دسترسی به اعتبارات، نقشی تعیین‌کننده دارد. این اقدامات بدون همراهی و تعامل مجموعه‌های بانکی و کمیته امداد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

آیت‌الله کازرونی با قدردانی از عملکرد کمیته امداد در جذب اعتبارات تخصیص‌یافته گفت: این موفقیت حاصل مدیریت، پیگیری و همکاری مجموعه کمیته امداد و همراهی مدیران بانک‌های عامل است. همچنین قرار گرفتن در زنجیره خدمت به نیازمندان، توفیقی ارزشمند است که آثار و برکات آن علاوه بر زندگی خانواده‌های بهره‌مند، در دنیا و آخرت نیز برای خدمت‌گزاران باقی خواهد ماند.

وی در پایان با اشاره به نمونه‌هایی از آثار عمیق تأمین مسکن برای خانواده‌های نیازمند، از جمله خانواده‌های دارای فرزندان یتیم، گفت: گاهی فراهم شدن یک سرپناه ساده می‌تواند بزرگ‌ترین شادی و امید را در زندگی یک خانواده ایجاد کند؛ از این‌رو همه کسانی که در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کنند باید قدر این فرصت خدمت را بدانند.

رئیس هیئت‌امنای کمیته امداد در پایان با قدردانی از مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان و مدیران امور شعب بانک‌های عامل، بر ارزشمندی فرصت خدمت به مردم و ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای گسترش نیکی و احسان تأکید کرد.