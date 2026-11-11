به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در این کارگاه با اشاره به این که محیط زیست بر اثر فعالیت‌های مختلف انسانی آسیب می‌بیند، گفت: حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت همه بخش‌ها؛ به‌ویژه ظرفیت ارزشمند سازمان‌های مردم‌نهاد و متخصصان این حوزه است.

محمدحسین بازگیر با اشاره به فعالیت بیش از هزار تشکل مردم‌نهاد و حضور صد‌ها هزار نفر از افراد متخصص در حوزه محیط زیست افزود: این ظرفیت گسترده مردمی می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی ایفا کند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست؛ هدف از برگزاری این کارگاه را شناسایی اولویت‌ها، تعیین اقدامات ضروری و طراحی برنامه‌های عملی مشترک میان دولت و مردم در مناطق زاگرس‌نشین عنوان کرد.

همچنین نشست کارگروه تدوین سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست استان ایلام با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

صالحیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام در این نشست با تأکید بر ضرورت مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این سند گفت: آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی از ظرفیت‌های مهم فرهنگ‌سازی در حوزه محیط زیست هستند.

وی افزود: هیچ‌یک از این مجموعه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند مسئولیت فرهنگ‌سازی محیط زیستی را بر عهده بگیرند و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی، تعامل و همکاری همه بخش‌ها است.

صالحیان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی و تأکید آن بر حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: با وجود جایگاه قانونی و اهمیت این موضوع، در سال‌های گذشته آن‌گونه که شایسته بوده به فرهنگ حفاظت از محیط زیست توجه نشده است و باید با برنامه‌ریزی منسجم؛ این مسئولیت را به یک مطالبه و فرهنگ عمومی تبدیل کرد.