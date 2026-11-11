به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌ های ناشنوایان خراسان رضوی، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ با حضور مسعود فراهانی طجر، رئیس فدراسیون ورزش‌ های ناشنوایان، امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع، پس از طی مراحل قانونی انتخابات و برگزاری رای‌ گیری، امیرحسین ثنائی‌ زاهد با کسب ۱۴ رأی اعضای مجمع، به‌ عنوان رئیس هیئت ورزش‌ های ناشنوایان خراسان رضوی انتخاب شد.

ثنائی‌ زاهد که پیش از این مسئولیت سرپرستی هیئت ورزش‌ های ناشنوایان استان را بر عهده داشت، با رای اعضای مجمع در جایگاه ریاست این هیئت قرار گرفت.