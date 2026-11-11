به گفته مدیرکل انتقال خون استان ، بیش از ۱۸ هزار و ۳۵۰ نفر از مردم خراسان شمالی در هفت ماه گذشته برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان مراجعه کرده اند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، دکتر حسن نامدار مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به دائمی بودن نیاز خونی و با توجه به فصل سرما از شهروندان خواست در اهدای خون مشارکت کنند.

وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال ۱۸ هزار و ۳۵۲ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند گه ۳۵ درصد جوانان و ۸ درصد بانوان بوده‌اند افزود: مراکز دائم اهدای خون در شهر‌های بجنورد و شیروان همه روزه از شنبه تا پنج شنبه فعال هستند و در آشخانه روز‌های یکشنبه و در اسفراین روز‌های دوشنبه و سه شنبه آماده پذیرش مراجعه کنندگان هستند.