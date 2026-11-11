سامانه بارشی فعال در استان کرمان، رحمت الهی را به شکل بارش باران و برف به ارمغان آورده و ضمن خوشحالی کشاورزان و شهروندان، جانی تازه به این استان کویری بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان کرمان که از روز گذشته آغاز شده، چهره‌ای زمستانی و پربار را برای مناطق مختلف استان رقم زده است. این نزولات آسمانی که در مناطق سردسیر و کوهستانی به صورت برف و در سایر مناطق به شکل بارش‌های سودمند باران ظاهر شده، امیدواری کشاورزان را دوچندان کرده است.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان کرمان، این سامانه با برودت هوا و کاهش دمای محسوس در اغلب شهرستان‌ها همراه است. بارش برف در محورهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر استان از جمله محورهای جیرفت - ساردوئیه، جاده‌های شمال و غرب استان، ترافیک و تردد را با کندی مقطعی روبرو ساخت که با حضور به‌موقع اکیپ‌های راهداری عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و بازگشایی مسیرها به سرعت انجام شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به فعالیت ده‌ها اکیپ راهداری و استقرار راهداران در گردنه‌های برف‌گیر تأکید کرد: با وجود باز بودن تمامی محورهای اصلی، از رانندگان تقاضا می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد در محورهای کوهستانی، حتماً خودرو خود را به زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

همچنین ستاد مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان و کشاورزان خواست با توجه به ادامه روند کاهش دما، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به بخش کشاورزی، تاسیسات شهری و گلخانه‌ها به کار گیرند. مسافران و رانندگان محترم می‌توانند پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جوی و راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها مطلع شوند.