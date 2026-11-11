گروه جهادی دندانپزشکی نسل سومی‌ها با حضور ۳۵ دندانپزشک در آبادان، خدمات رایگان درمانی به افراد نیازمند ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها گفت: در مرحله نخست این طرح، خدمات درمانی در شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد و هویزه ارائه می‌شود.

سالار کاویانی افزود: حدود ۸۰ نفر از دندانپزشکان، دستیاران و پزشکان سایر تخصص‌ها در این گروه جهادی حضور دارند که از این تعداد، حدود ۳۵ نفر در آبادان به ارائه خدمات دندانپزشکی مشغول هستند.

وی با اشاره به ارائه خدماتی از جمله عصب‌کشی، ترمیم و کشیدن دندان گفت: بیماران از طریق کمیته امداد، بهزیستی و مؤسسات خیریه معرفی و نوبت‌دهی می‌شوند و فعالیت سه واحد دندانپزشکی در بیمارستان تا اول آذر ادامه خواهد داشت.

کاویانی همچنین از ارائه خدمات تخصصی رایگان در رشته‌های تعویض مفصل، جراحی مغز و اعصاب، زنان و قلب در بیمارستان طالقانی آبادان خبر داد.

به گفته وی، طرح دوم این طرح در شهرهای امیدیه، آغاجاری، شادگان، ایذه و کارون اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان نیز با اشاره به همکاری پالایشگاه با گروه‌های جهادی گفت: این شرکت در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، با اختصاص مکان و فراهم‌کردن شرایط استقرار و اسکان گروه جهادی نسل سومی‌ها در اجرای این طرح مشارکت کرده است.

فردین راشدی افزود: حمایت از مناطق حاشیه‌ای و افراد نیازمند از اولویت‌های پالایشگاه آبادان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.