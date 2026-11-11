وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و ساختار‌های حوزه تعلیم و تربیت کودک، تدوین نقشه راه جامع از بدو تولد تا شش‌سالگی، تشکیل تیم علمی و تخصصی و تقویت ظرفیت‌های پژوهشی این حوزه را از اولویت‌های سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه هیئت‌امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست، بر ضرورت برگزاری جلسات منظم‌تر و فوق‌العاده برای پیگیری مسائل اساسی این حوزه تأکید کرد و گفت: موضوع تعلیم و تربیت کودک نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر، برنامه‌ریزی منسجم و تصمیم‌گیری‌های جدی است و نباید به اقدامات محدود و مقطعی بسنده کرد.

وی با تأکید بر لزوم طراحی نقشه راه برای دوره‌های مختلف تعلیم و تربیت کودک، تصریح کرد: باید برای دوره‌های مختلف، به‌ویژه از بدو تولد تا شش‌سالگی، برنامه‌ای جامع و مبتنی بر مبانی علمی و تربیتی تدوین شود تا مسیر فعالیت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی به‌صورت روشن مشخص باشد.

کاظمی همچنین بر ضرورت ایجاد پشتوانه علمی و نظری برای فعالیت‌های سازمان تأکید کرد و تشکیل یک تیم علمی قوی با حضور صاحب‌نظران و استادان دانشگاه را ضروری دانست.

وی با اشاره به خلأ‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری، مبانی فلسفی و نظری تعلیم و تربیت کودک، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و متخصصان برای تدوین چارچوبی منسجم در این زمینه شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی را یکی از الزامات پیشبرد اهداف سازمان عنوان کرد و از پیگیری راه‌اندازی پژوهشکده تعلیم و تربیت کودک در پژوهشگاه تعلیم و تربیت خبر داد.

وی تأکید کرد: حوزه تعلیم و تربیت کودک نباید از نظر مطالعات علمی و پژوهشی با کمبود ظرفیت مواجه باشد و لازم است تصمیمات و برنامه‌ها بر پایه مطالعات عمیق و دقیق اتخاذ شوند.

کاظمی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی مقررات و ضوابط فعالیت مراکز تربیتی، بر اصلاح موانع قانونی و اداری پیش‌روی فعالیت‌های تربیتی تأکید کرد و گفت: ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

وی بر لزوم نهایی‌سازی و بررسی دقیق اساسنامه و آیین‌نامه‌های سازمان تأکید کرد و تعیین مسئولان مشخص برای بررسی و تأیید اساسنامه، آیین‌نامه استخدامی، ارزیابی بسته‌های تربیتی و مقررات مربوط به تخلفات را خواستار شد.

وزیر آموزش‌وپرورش ضمن قدردانی از اعضای هیئت‌امنا، مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در جلسه، بر تداوم همکاری‌ها، پیگیری مصوبات و برگزاری نشست فوق‌العاده برای بررسی و نهایی‌سازی موضوعات باقی‌مانده تأکید کرد.