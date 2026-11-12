روستای شاتور در شهرستان هرند با فعالیت ۱۲۵ کارگاه صنایع تبدیلی، تولید ۴۳ درصد سبزی خشک کشور و ایجاد حدود هزار فرصت شغلی، به یکی از قطب‌های مهم تولید و فرآوری محصولات کشاورزی ایران تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ شاتور در شهرستان هرند، روستایی است که اقتصاد آن با تولید و فرآوری محصولات کشاورزی گره خورده است؛ جایی که بیش از ۱۲۵ کارگاه فعال، انواع سبزیجات و صیفی‌جات را از مزارع تحویل می‌گیرند و پس از فرآوری، خشک‌کردن و بسته‌بندی روانه بازار می‌کنند.

در این کارگاه‌ها محصولاتی مانند انواع سبزیجات، پیاز، سیر، هویج و گوجه‌فرنگی فرآوری می‌شود و مواد اولیه علاوه بر مزارع شهرستان هرند، از استان‌های مختلف کشور از جمله اصفهان، فارس، کرمان، خوزستان و آذربایجان شرقی تأمین می‌شود.

سلطانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرند با اشاره به جایگاه شاتور در صنعت فرآوری محصولات کشاورزی کشور گفت: ۴۳ درصد سبزی خشک ایران در این روستا تولید می‌شود.

رسول صابری، دهیار روستای شاتور نیز از فعالیت ۱۲۵ کارگاه تولیدی و ایجاد حدود هزار فرصت شغلی در این روستا به صورت مستقیم خبر داد.

فرزانه دهقانی، بخشدار مرکزی شهرستان هرند، با اشاره به نقش این کارگاه‌ها در توسعه اقتصادی روستا گفت: شاتور نمونه‌ای از یک روستای فعال و خودکفاست که نه‌تنها برای اهالی خود فرصت اشتغال ایجاد کرده و مانع مهاجرت نیروی کار شده، بلکه امروز برای ادامه فعالیت و توسعه تولید، به نیروی کار از دیگر استان‌های کشور نیز نیاز دارد.

بخشی از کارگاه‌های شاتور با استفاده از تجهیزات صنعتی و رعایت ضوابط بهداشتی، مراحل شست‌وشو، ضدعفونی، خشک‌کردن، پودرکردن و بسته‌بندی محصولات را انجام می‌دهند. برخی واحد‌های تولیدی این روستا نیز علاوه بر تأمین بازار داخلی، محصولات خود را به بازار‌های خارج از کشور صادر می‌کنند.

مجید ترابی، فرماندار شهرستان هرند نیز از برنامه ساماندهی کارگاه‌های تولیدی شاتور در زمینی به مساحت ۱۸ هکتار خبر داد و گفت: زیرساخت برق این مجموعه تأمین و شبکه آبرسانی آن اجرا شده است و واگذاری زمین به تولیدکنندگان و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله گاز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از پیگیری برای دریافت نشان سیب سلامت برای محصولات تولیدی این کارگاه‌ها خبر داد.

فعالیت گسترده صنایع تبدیلی در شاتور نشان می‌دهد ظرفیت‌های تولیدی روستا‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت، با افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، زمینه توسعه اقتصادی مناطق روستایی را فراهم کند.