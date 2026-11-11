مراسم قرعه‌کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته یک هندبال مردان و زنان باشگاه‌های کشور، امروز برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم قرعه‌کشی بیست و هفتمین دوره لیگ دسته یک هندبال مردان و شانزدهمین دوره لیگ دسته یک هندبال زنان باشگاه‌های کشور، امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان) در سالن جلسات شهید الداغی فدراسیون هندبال برگزار شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در گروه‌های A و B قرار گرفتند.

به این ترتیب و در پایان مراسم قرعه‌کشی، ۱۰ تیم حاضر در مسابقات لیگ دسته یک هندبال مردان به صورت زیر گروه‌بندی شدند:

گروه A: کاسپین قزوین، شهید الداغی سبزوار، بنیس البرز، قنات زارچ، رعد پدافند

گروه B: شهرداری ارومیه، شهرزاد لارستان، ستارگان جوان مامطیر بابل، چهارمحال و بختیاری، ذوب آهن اصفهان

مسابقات لیگ دسته یک هندبال بانوان نیز با حضور ۹ تیم برگزار خواهد شد که گروه‌بندی این رقابت‌ها نیز به صورت زیر است:

گروه A: ایرانیان بوشهر، لیپار مازندران، وارنا کرمانشاه، آکوکارمانیا کرمان، ستاره‌ساز تربت حیدریه

گروه B: اصفهان، برزین مشهد، زاگرس چرام، غدیر ملایر

مسابقات مرحله اول لیگ دسته یک هندبال مردان و زنان به صورت رفت و برگشت (متمرکز) برگزار خواهد شد که زمان دقیق آغاز این رقابت‌ها متعاقبا اعلام می‌شود. تیم‌های متقاضی میزبانی در هر گروه می‌بایست درخواست خود را در اسرع وقت به فدراسیون ارائه کنند.