به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه‌ ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در نشست شورای بانک‌ های خراسان رضوی که با حضور معاونان این وزارتخانه و مدیران عامل بانک‌ های استان برگزار شد، گفت: وزارت راه و شهرسازی از محل ظرفیت ماده ۵۶، آمادگی دارد تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان منابع برای طرح هایی که امکان تکمیل و بهره‌ برداری از آنها طی یک تا دو سال آینده وجود دارد، در اختیار استان قرار دهد.

سید عبدالله ارجائی تحقق این موضوع را منوط به همکاری نظام بانکی و هماهنگی و پشتیبانی نمایندگان استان دانست و افزود: منابع مالی در کشور محدود است و استان‌ هایی که پیگیری و تلاش بیشتری برای جذب منابع داشته باشند، می‌ توانند سهم بیشتری از اعتبارات موجود را به خود اختصاص دهند.

ارجائی با تأکید بر آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از روش‌ های مختلف تأمین مالی طرح های کلیدی خراسان رضوی، درباره مصوبات سفر رئیس‌ جمهور به استان نیز گفت: جمع‌ بندی نهایی مصوبات و حجم اعتبارات سفر پس از برگزاری جلسات کارشناسی و نهایی شدن پیشنهادها مشخص خواهد شد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی هم با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: هدف اصلی، فراهم کردن زمینه مشارکت بانک‌ ها در تأمین مالی طرح های عمرانی استان، به‌ ویژه طرح‌ های حوزه راه و شهرسازی است.

وی افزود: محور اصلی مذاکرات، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی بود تا با هماهنگی بانک‌ های استان و پیگیری از مدیران عامل بانک‌ ها در سطح کشور، منابع مورد نیاز طرح های اولویت‌دار تأمین شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای «نسبت منابع به مصارف» بانک‌ ها در استان اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌ شده و بهبود این نسبت در ماه‌ های گذشته، همچنان فاصله موجود با وضعیت مطلوب قابل توجه است و باید برای افزایش سهم منابع بانکی در استان تلاش بیشتری صورت گیرد.

مظفری، طرح های جاده‌ای، ریلی و هوایی را از اولویت‌ های زیرساختی استان برشمرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن خراسان رضوی در محل تلاقی کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، تکمیل مسیرهای ارتباطی منتهی به مرزها اهمیت ویژه‌ ای دارد و در مسیرهای اصلی استان، از جمله محور مشهد به تهران و شمال از مسیر چناران و قوچان، طرح های بزرگراهی مهمی در دست اجراست.

تأمین مالی قطار مشهد ـ گلبهار با نیاز ۵.۵ همت

شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این نشست، پروژه قطار برقی مشهد ـ گلبهار را از طرح‌ های اولویت‌ دار حوزه حمل‌ و نقل استان دانست و گفت: این طرح از سال گذشته در فهرست ۱۰ طرح اولویت‌دار حمل‌ و نقل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیشرفت اجرایی این طرح افزود: عملیات زیرسازی و احداث ابنیهطرح به پایان رسیده و از سال گذشته نیز قرارداد اجرای عملیات باقی‌مانده شامل روسازی و تکمیل ایستگاه‌ ها با اعتباری نزدیک به یک همت منعقد شده و پیمانکار آن مشخص است. هم اکنون نیز حدود دو کیلومتر ریل‌ گذاری انجام شده است.

ملکی، نیاز مالی مجموع طرح را حدود ۵.۵ همت اعلام کرد و گفت: برای تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در تکمیل این طرح، سه مسیر تامین مالی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نخست، تقویت اعتبارات پروژه در پیوست قانون بودجه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور دنبال می‌شود. دوم، تأمین حدود سه همت از محل مولدسازی املاک و اراضی شرکت عمران گلبهار پیش‌ بینی شده که شناسایی و معرفی املاک دارای قابلیت مولدسازی نیز انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق را سومین مسیر تامین مالی این طرح عنوان کرد و افزود: در نشست شورای بانک‌ های استان نیز درباره فراهم کردن مقدمات استفاده از این ظرفیت و پیگیری آن از طریق بانک‌ های عامل توافقات و جمع‌ بندی‌ های اولیه انجام شد.

ملکی همچنین از موافقت با تأمین حدود یک‌ و نیم همت از محل منابع دولتی در جلسات اخیر خبر داد و تأکید کرد: مجموعه اجرایی و فنی طرح آمادگی لازم برای تکمیل و بهره‌ برداری از آن در همین دولت را دارد و تمام تلاش ما این است که با تأمین منابع مالی و هماهنگی دستگاه‌ های مسئول، طرح هرچه سریع‌ تر به نتیجه برسد.