در پی انفجار گاز در یک منزل مسکونی در کاشان، چهار تن مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: انفجار گاز در یک منزل مسکونی منجر به جان‌باختن یک نفر و مصدومیت شدید چهار تن دیگر شد.

روح‌الله فدایی افزود: این حادثه بار دیگر با یاد آوری اهمیت رعایت دقیق اصول ایمنی در استفاده از تجهیزات گازسوز نشان داد، نادیده‌گرفتن کوچک‌ترین نشانه‌های نشت کردن یا سالم نبودن سیستم‌های تهویه می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد.

وی از شهروندان خواست:در بررسی مرتب اتصالات و سپردن نصب و راه‌اندازی وسایل گازسوز به افراد متخصص دقت کنند، تا از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.