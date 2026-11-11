به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال زنان در حالی به هفته سوم رسیده است که تیم‌ها پس از پشت سر گذاشتن دو هفته ابتدایی، برای بهبود جایگاه خود در جدول رده بندی به میدان می‌روند.

در نخستین دیدار این هفته، پیشرو تهران که در دو هفته گذشته برابر قهوه باتسام مشهد به پیروزی رسیده و مقابل سپاهان نیز برنده شده است، میزبان گروه بهمن تهران خواهد بود. گروه بهمن که در هفته نخست از ستاد ملی گاز شکست خورد، در هفته دوم برابر قهوه باتسام مغلوب شد و حالا به دنبال جبران این نتیجه است.

در دیگر دیدار که به صورت همزمان با این بازی برگزار می‌شود، ستاد ملی گاز تهران برابر آکادمی بسکتبال نیکا قرار می‌گیرد. ستاد ملی گاز با دو پیروزی پا به این مسابقه می‌گذارد و آکادمی نیکا نیز پس از دو شکست متوالی در هفته‌های نخست، به دنبال کسب نخستین برد خود در این رقابت هاست.

در یکی از دیدار‌های مهم هفته سوم، استقلال تهران و پالایش نفت آبادان در تهران به مصاف هم می‌روند. هر دو تیم در دو هفته ابتدایی عملکرد موفقی داشته و با کسب دو پیروزی، از مدعیان قدرتمند این فصل به شمار می‌روند. تقابل این دو تیم می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مسابقات هفته سوم باشد.

قهوه باتسام مشهد نیز در خانه میزبان کی‌دی‌دبلیوسی تهران خواهد بود. نماینده مشهد که در هفته دوم موفق به شکست گروه بهمن شد، به دنبال دومین پیروزی متوالی خود است؛ در مقابل، کی‌دی‌دبلیوسی که در دو هفته گذشته برابر استقلال و ستاد ملی گاز شکست خورده، برای کسب نخستین برد خود تلاش خواهد کرد.

همچنین دیدار فولاد مبارکه سپاهان و آکادمی سحر که قرار بود در چارچوب این هفته برگزار شود، به دلیل حادثه اتوبوس تیم آکادمی سحر لغو شده است.

برنامه دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر بسکتبال زنان به این شرح است:

پنجشنبه ۲۱ آبان

پیشرو تهران - گروه بهمن تهران (ساعت ۱۱ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

ستاد ملی گاز تهران – آکادمی بسکتبال نیکا (ساعت ۱۱ - سالن شهید کشوری)

استقلال تهران - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۳ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

قهوه باتسام مشهد - کی‌دی‌دبلیو‌سی تهران (ساعت ۱۳ - سالن مشهد)