مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: امروز هرگونه همراهی در محاصره خصمانه علیه ایران، اقدامی جنگی است و تبعات آن، فارغ از هرگونه محدودیت جغرافیایی، متوجه تمامی مشارکت‌کنندگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محمد مخبر» مشاور رهبر معظم انقلاب در پی لفاظی‌ها و تهدید‌های ضد ایرانی دشمنان ملت در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: متجاوزان که در پی آسیب‌رساندن به ایران‌اند پژواک اقدامات خود را در منطقه، اروپا و آمریکا شنیدند.

او در ادامه این پیام تصریح کرد: امروز هرگونه همراهی در محاصره خصمانه علیه ایران، اقدامی جنگی است که در حافظه تاریخی ملت ثبت خواهد شد و مسئولیت و تبعات آن، فارغ از هرگونه محدودیت جغرافیایی، متوجه تمامی مشارکت‌کنندگان خواهد بود.