دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت: باید با مشارکت دانشگاه، دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی، ۱۰ مسئله اولویت دار لرستان شناسایی و برای آنها راهکار‌های اجرایی و قابل سنجش تعریف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی ربیعی امروز ۲۰ آبان‌ماه در نشست با جمعی از فعالان فرهنگی، اجتماعی و جامعه شناسان لرستان با انتقاد از رویکرد فقط آسیب شناسانه در بخشی از مطالعات علوم اجتماعی گفت: پیشنهاد می‌شود ۱۰ مسئله اصلی لرستان شناسایی و در قالب یک بانک مسائل در اختیار دانشگاه، استانداری و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا برای هر کدام راهکار‌های عملیاتی طراحی شود.

وی با اشاره به تجربه همکاری‌های پژوهشی و سیاست گذاری در دولت‌های گذشته افزود: می‌توان با تعریف این ۱۰ مسئله اولویت دار، اما قابل تحقق مسیر حل مسائل استان را آغاز کرد، همچنین پایان نامه‌های دانشگاهی نیز باید به سمت این مسائل هدایت و زمینه گفت وگوی سه جانبه میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی فراهم شود.

وی، تشکیل کانون توسعه استان را از پیشنهاد‌های مهم برای ایجاد هماهنگی میان ظرفیت‌های مختلف لرستان دانست و اظهار کرد: باید نهادی پایدار و مستقر در استان شکل بگیرد که دانشگاهیان، مدیران، فعالان اقتصادی و اجتماعی و بخش خصوصی در آن مشارکت داشته باشند و بتواند به عنوان یک کانون فکری و مشورتی، مسائل توسعه‌ای استان را دنبال کند.

ربیعی با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در لرستان باید به برنامه‌های اجرایی تبدیل شوند، گفت: اشاره به توانمندی‌های کشاورزی، معدنی، طبیعی و گردشگری استان برای تحقق توسعه کافی نیست بلکه باید الزامات بهره برداری از این ظرفیت‌ها نیز فراهم شود.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در لرستان افزود: بخش قابل توجهی از تولیدات استان برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده به خارج از منطقه منتقل می‌شود در حالی که با سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی می‌توان ارزش افزوده تولیدات را در داخل استان حفظ کرد و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم ساخت.

دستیار اجتماعی رییس جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و باغداری لرستان بر ضرورت بهره گیری از مطالعات تخصصی برای افزایش بهره وری تولید تاکید کرد و گفت: حتی در حوزه‌هایی مانند زنبورداری و تولید عسل نیز امکان افزایش بهره وری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی وجود دارد به شرط آنکه دانش دانشگاهی و سرمایه گذاری در کنار ظرفیت‌های بومی قرار بگیرد.

ربیعی گردشگری را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم لرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: این استان در مسیر‌های مهم گردشگری کشور قرار دارد، اما برای بهره برداری از این ظرفیت باید زیرساخت‌ها و الزامات لازم فراهم شود و صرف معرفی جاذبه‌های طبیعی نمی‌تواند به رونق گردشگری منجر شود.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت نهاد‌های مدنی و اجتماعی اظهار کرد: میانجی‌های اجتماعی و تشکل‌های مردمی می‌توانند در بازسازی سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردم نقش موثری داشته باشند و در این زمینه باید موانع فعالیت سازمان‌های مردم نهاد برطرف و زمینه توانمندسازی و حمایت از نهاد‌های مدنی فراهم شود.

دستیار اجتماعی رییس جمهور با اشاره به مسئولیت خود در زمینه توانمندسازی نهاد‌های مدنی اضافه کرد: این آمادگی وجود دارد با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان بهزیستی و سایر مجموعه‌های مسوول زمینه برگزاری نشست‌های تخصصی و حمایت از تشکل‌های موثر اجتماعی پیگیری تا ظرفیت‌های موجود در استان به شکل عملیاتی به کار گرفته شوند.

ربیعی با تاکید بر اینکه توسعه باید از درون استان و با مشارکت نیرو‌های بومی شکل بگیرد، اضافه کرد: حمایت‌های دولتی زمانی به نتیجه می‌رسد که جوشش و اراده توسعه در داخل استان وجود داشته باشد.

وی افزود: شکل گیری کانون توسعه استانی و مشارکت واقعی دانشگاه، بخش خصوصی، دولت و نهاد‌های اجتماعی می‌تواند زمینه ساز شناسایی مسائل، استفاده از ظرفیت‌ها و حرکت به سمت توسعه پایدار لرستان باشد.