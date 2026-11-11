جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، ضمن بازدید از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در جریان فعالیت های این بخش ها قرار گرفتند.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، شیوه های بررسی ، حفاظت و مرمت اسناد تاریخی از جمله محورهایی بود که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به دانشجویان آموزش داده شد و آنها با پرسش های خود در جریان جزییات این فرایندهای حرفه ای قرار گرفتند .

دانشجویان در این بازدید از آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی و شیمی، کارگاه مرمت اسناد و بخش صحافی و جلدسازی هم دیدن کردند .

این برنامه پس از نخستین جلسه درس سندشناسی در محل آموزش کتابخانه ملی برگزار شد.

جلسات این درس و بازدید‌های تخصصی در طول نیم‌سال جاری ادامه خواهد داشت تا دانشجویان در کنار مباحث نظری، با روش‌های بررسی اصالت اسناد، شناسایی آسیب‌ها و نگهداری آنها آشنا شوند.

آغاز به کار رسمی کتابخانه ملی به سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد.

در سال ۱۳۵۸ مرکز خدمات کتابداری، و در سال ۱۳۷۸ سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی ادغام شدند و سرانجام در سال ۱۳۸۱ با تصویب شورای عالی اداری، کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی با هم ادغام شدند و سازمان فعلی شکل گرفت.