به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا رحمت اللهی بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و نقش آن در رونق اقتصادی، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای خدمات حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: برای کاهش ترافیک جاده تبریز _ آذرشهر و استفاده از شبکه ریلی برای جا به جایی مسافر، تسریع در اجرای قطار بین شهری آذرشهر – تبریز ضروری است.

سلیمانی مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان هم با اشاره به پیگری طرح اتصال آذرشهر به شبکه ریلی کشور افزود: مقدمات و مستندات موردنیاز این پروژه در حال آماده‌سازی است و با پیگیری‌های انجام‌شده و فراهم شدن شرایط تأمین اعتبار، زمینه اجرای این طرح به زودی آغاز می‌شود.