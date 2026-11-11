مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی، با توجه به افزایش سوءاستفاده افراد سودجو از اشتیاق مردم برای تشرف به سرزمین وحی، مدیریت حج و زیارت استان نسبت به فعالیت افراد غیرمجاز در زمینه خرید و فروش اسناد و فیش‌های حج تمتع هشدار داد.

هشدار حج و زیارت خراسان جنوبی به مردم؛ مراقب کلاهبرداری در خرید و فروش اسناد حج تمتع باشید

هشدار حج و زیارت خراسان جنوبی به مردم؛ مراقب کلاهبرداری در خرید و فروش اسناد حج تمتع باشید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی؛ مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت هوشیاری متقاضیان سفر حج تمتع گفت: برخی افراد سودجو با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی با پیشنهاد قیمت‌های غیرمتعارف و معرفی اسناد حج بدون اعتبار، زمینه کلاهبرداری و تضییع حقوق و سرمایه مردم را فراهم کنند.

حسین دستگردی علاقه‌مندان به خرید و انتقال اسناد حج تمتع باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا انجام معامله، از اصالت سند، شرایط انتقال و ضوابط قانونی آن از طریق مدیریت حج و زیارت استان یا دفاتر زیارتی مجاز اطمینان حاصل کنند و از هرگونه معامله با واسطه‌های ناشناس و واریز وجه به حساب اشخاص غیرمجاز جداً خودداری کنند.

وی افزود: نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره مفرده صرفا از طریق دفاتر زیارتی سطح استان با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه انجام می‌شود.

دستگردی از مردم خواست در صورت مشاهده تبلیغات مشکوک یا فعالیت افراد بدون مجوز در زمینه خرید و فروش اسناد حج تمتع، موضوع را از طریق مراجع قانونی و مدیریت حج و زیارت استان پیگیری و گزارش کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی تأکید کرد: اشتیاق مردم برای زیارت خانه خدا نباید به فرصتی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل شود و صیانت از حقوق و سرمایه متقاضیان سفر حج، نیازمند آگاهی، هوشیاری و اعتماد به مجاری رسمی است.