متخصصان داخلی با استفاده از سرباره‌های فولادی، موفق به تولید آسفالتی با دوام و مقاومت دوبرابر در مقایسه با نمونه‌های سنتی شدند که پس از موفقیت در تست‌های آزمایشی، اکنون در حلقه‌های اصلی ترافیکی اصفهان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیر فراوری ضایعات مجتمع فولاد مبارکه گفت: سال‌ها انباشت پسماند‌های صنعتی و سرباره‌های فولادی به دغدغه‌ای زیست‌محیطی تبدیل شده بود، اما اکنون با پشتوانه سه سال تحقیق و پژوهش، این دورریز صنعتی به ماده اولیه ارزشمندی برای ساخت جاده‌های ایمن و ماندگار تبدیل شده است.

مجید دادجو، مدیر فرآوری ضایعات مجتمع فولاد مبارکه، در این خصوص با اشاره به ویژگی‌های این محصول نوآورانه اظهار داشت: آسفالت تولیدشده از سرباره‌های فولادی علاوه بر کاهش چشمگیر انباشت پسماند و کمک به حفظ محیط زیست، از ماندگاری و مقاومت دوبرابری نسبت به آسفالت‌های سنتی برخوردار است.

به گفته کارشناسان، اجرای این طرح که نمونه آزمایشی آن چند ماه پیش در یکی از بزرگراه‌های اصفهان با موفقیت به اجرا درآمده بود، اکنون با ورود به حلقه‌های اصلی ترافیکی شهر، علاوه بر ارتقای کیفی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های نگهداری راه‌ها و افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای ایفا می‌کند.

این طرح فناورانه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی، تهدید پسماند‌های صنعتی را به فرصتی برای توسعه پایدار کشور تبدیل کرد.

گزارشی از محمدعلی سهیل پور خبرنگار صداوسیمای اصفهان