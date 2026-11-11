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۲۲ درصد اشتراک برق غرب مازندران تاکنون هوشمندسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از تجهیز ۲۲ درصد مشترکان این منطقه به لوازم اندازهگیری هوشمند باهدف مدیریت مصرف انرژی خبر داد.
مصطفی بابایی: هوشمندسازی شبکه با تمرکز بر مناطق غرب مازندران و مدیریت مصرف برق مشترکان خوشنشین و غیردائم، از اولویتهای مهم این شرکت است.
وی افزود: با توجه به سهم قابل توجه مشترکان غیردائم در منطقه، طرح نصب لوازم اندازهگیری هوشمند در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۲ درصد از مجموع مشترکان برق غرب مازندران به تجهیزات اندازهگیری هوشمند مجهز شدهاند.
بابایی، تبدیل شبکههای سیمی به کابل خودنگهدار را از دیگر اقدامات مهم زیرساختی برشمرد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی، بهبود مبلمان شهری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در حال اجراست و تاکنون ۷۳ درصد پیشرفت داشته است.
وی توسعه اتوماسیون شبکه با نصب کلیدهای هوشمند و توسعه فیدرهای ۲۰ کیلوولت را از دیگر برنامههای این شرکت بیان کرد و افزود: اجرای این طرحها نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشیها و مدیریت بهتر شرایط ناترازی انرژی دارد.
بابایی با اشاره به آمادگی برای تأمین برق در فصل سرد سال تاکید کرد: با توجه به چالش ناترازی گاز در مناطق شمالی کشور، اقدام مناسب برای مدیریت شرایط زمستانی در مجموعه شرکت پیشبینی شده است.