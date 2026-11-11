به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از تجهیز ۲۲ درصد مشترکان این منطقه به لوازم اندازه‌گیری هوشمند باهدف مدیریت مصرف انرژی خبر داد.

مصطفی بابایی: هوشمندسازی شبکه با تمرکز بر مناطق غرب مازندران و مدیریت مصرف برق مشترکان خوش‌نشین و غیردائم، از اولویت‌های مهم این شرکت است.

وی افزود: با توجه به سهم قابل توجه مشترکان غیردائم در منطقه، طرح نصب لوازم اندازه‌گیری هوشمند در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۲ درصد از مجموع مشترکان برق غرب مازندران به تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند مجهز شده‌اند.

بابایی، تبدیل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار را از دیگر اقدامات مهم زیرساختی برشمرد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی، بهبود مبلمان شهری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در حال اجراست و تاکنون ۷۳ درصد پیشرفت داشته است.

وی توسعه اتوماسیون شبکه با نصب کلید‌های هوشمند و توسعه فیدر‌های ۲۰ کیلوولت را از دیگر برنامه‌های این شرکت بیان کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌ها و مدیریت بهتر شرایط ناترازی انرژی دارد.

بابایی با اشاره به آمادگی برای تأمین برق در فصل سرد سال تاکید کرد: با توجه به چالش ناترازی گاز در مناطق شمالی کشور، اقدام مناسب برای مدیریت شرایط زمستانی در مجموعه شرکت پیش‌بینی شده است.