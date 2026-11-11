رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در ترکیه، با رئیس جمهور عراق و نخست وزیر پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و نزار آمیدی رئیس‌جمهور عراق در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه، بر ضرورت تقویت تعاملات سازنده، گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

دیدار پزشکیان و شهباز شریف

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ) در ترکیه، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی روند مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور، بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی و گسترش هماهنگی‌ها در راستای تأمین ثبات، امنیت و منافع مشترک تأکید کردند.