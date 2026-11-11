مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در ترکیه، با روسای جمهور عراق و پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و نزار آمیدی رئیس‌جمهور عراق در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه، بر ضرورت تقویت تعاملات سازنده، گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

دیدار رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ) در ترکیه، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.