به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بیمارستان شهرستان استهبان گفت: در راستای ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه چشم پزشکی، دستگاه پیشرفته اتورفرکتور کراتومتر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال با مشارکت خیر این شهرستان به بیمارستان امام خمینی نصب و راه اندازی شد.

علی نکوییان افزود: اتورفرکتور کراتومتر از تجهیزات پیشرفته تشخیصی در حوزه چشم‌پزشکی است که امکان اندازه‌گیری دقیق عیوب انکساری چشم از جمله نزدیک‌بینی، دوربینی و آستیگماتیسم، سنجش انحنای سطح قدامی قرنیه و همچنین اندازه‌گیری ضخامت قرنیه را فراهم و به محاسبه و تعیین شماره لنز داخل چشمی موردنیاز بیماران پیش از انجام عمل جراحی آب مروارید کمک می‌کند.

رئیس بیمارستان امام خمینی استهبان گفت: از مجموع اعتبار تامین شده برای خرید این دستگاه، خیر این شهرستان پنج میلیارد ریال اهدا کرده و مابقی از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأمین شده است.