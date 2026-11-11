رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به درگذشت دو هنرمند در روز‌های اخیر گفت: ما در این چند روز هنرمندان ارجمندی را ازدست‌داده‌ایم. دیروز با کوروش زارعی و امروز با آرمان مهربان وداع می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیمان جبلی در آیین وداع با پیکر آرمان مهربان، هنرمند و آهنگساز که ۲۰ آبان‌ماه با حضور جمعی از اهالی هنر، ادبیات و موسیقی در محوطه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: آرمان مهربان در نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، با خلق اثر «سرباز»، نام و خاطره ایشان را در یاد‌ها ماندگار کرد. مرحوم مهربان فقط یک آهنگساز، رهبر ارکستر یا نوازنده نبود، بلکه هنرمندی زمان‌شناس و وطن‌پرست بود که می‌دانست چه زمانی باید چه کاری انجام دهد.

وی افزود: آرمان مهربان در جنگ اخیر که پشت سر گذاشتیم، با همکاری مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان، اثر «تا ثریا» را ساخت که در قدردانی از ایستادگی مردم و تجلیل از نیرو‌های توانمند و مقتدر مسلح ایران عرضه شد.

رئیس رسانه ملی با اشاره به گستره فعالیت‌های هنری این آهنگساز عنوان کرد: او فقط در آثار ارکسترال کارشناس و متخصص نبود، بلکه در حوزه موسیقی پاپ و آثار ترکیبی نیز تولیداتی داشت.

فقدان او برای ما بسیار دردناک است؛ چراکه شخصیتی هنری و ذوابـعاد را از دست داده‌ایم. امیدوارم هنرمندانی مانند او بیشتر دیده شوند، میدان فعالیت پیدا کنند و بتوانیم از زحمات و تلاش‌هایشان بهره ببریم.

جبلی در پایان تأکید کرد: هنرمند همیشه زنده است؛ چون آثارش پابرجاست. تا زمانی که اثر هنرمند را می‌شنویم، لمس می‌کنیم و از آن لذت می‌بریم، یعنی آن هنرمند در میان ما و در دل ما حضور دارد.

در بخشی از این مراسم، حسین شریفی، رهبر ارکستر سمفونیک صداوسیما، متنی درباره آرمان مهربان قرائت کرد.

سپس ارکستر سمفونیک صداوسیما به رهبری او، دو قطعه از سمفونی «سرباز» با عنوان‌های «پدر» و «میهن» را که ساخته آرمان مهربان است، اجرا کرد.