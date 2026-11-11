به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار حسین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا با بیان اینکه امروز در جنگ ترکیبی دشمن حضور داریم گفت: یکی از وجوه این نبرد، اقتصادی است.

وی با بیان اینکه دشمن همه امکانات و ظفیت‌های خود را بر علیه ملت ایران اسلامی به کار گرفته است، تصریح کرد: ضربه زدن به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران هدف دشمن است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: دشمن بعد از شکستی که در عرصه نبرد نظامی از ایران اسلامی خورده به دنبال جبهه نبرد اقتصادی است.

رحیمی با بیان اینکه همه می‌بایست تلاش کنیم تا در این نبرد اقتصادی با همگرایی و انسجام بر مشکلات فائق بیائیم، ادامه داد: در تلاش هستیم که به بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت کمک کنیم تا مشکلات را حل کنیم.

وی از ورود پلیس اقتصادی به مقوله تعهدات ارزی خبر داد و گفت: پیگیری مشکلات تعهدات ارزی با رویکرد حمایتی در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس اقتصادی فراجا با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، تأمین و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اهمیت زیادی دارد، افزود: تقابل با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح نیست بلکه در تلاش هستیم تا به بانک مرکزی کمک کنیم.