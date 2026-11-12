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سفری در کوچههای تاریخ، عشق و معرفت، روایتی از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در نمایشگاه هنری تجسمی کوچههای مادری در اصفهان ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مسئول برگزاری این نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه سبک زندگی حضرت زهرا برای مردم تشریح میشود.
حجت الاسلام محمد علی قاسمی افزود: جایگاه زن در خانواده و جامعه از دیگاه اسلام هم بخش تکمیلی این نمایشگاه محسوب میشود.
وی اضافه کرد: نمایشگاه کوچههای مادری تا هفتم آذرماه جنب باغ گلهای اصفهان در دو نوبت صبح و عصر میزبان عموم مردم است.