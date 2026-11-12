روایتی از زندگی بانوی دوعالم حضرت فاطمه (س)

برگزاری نمایشگاه کوچه‌های مادری در اصفهان

سفری در کوچه‌های تاریخ، عشق و معرفت، روایتی از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در نمایشگاه هنری تجسمی کوچه‌های مادری در اصفهان ارائه شده است.