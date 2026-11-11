ایران با پیراهن سفید به مصاف فلسطین و عراق می‌رود

ایران با پیراهن سفید به مصاف فلسطین و عراق می‌رود

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه هماهنگی مسابقات بین‌المللی بصره با حضور نمایندگان تیم‌های ملی فوتبال ایران، عراق، لبنان و فلسطین، مدیران کمیته برگزاری مسابقات و ناظران، در ورزشگاه بصره برگزار شد.

در این نشست، موضوعات اجرایی و هماهنگی‌های مربوط به برگزاری مسابقات مورد بررسی قرار گرفت و رنگ پیراهن تیم‌های شرکت‌کننده مشخص شد.

بر این اساس، تیم ملی فوتبال ایران در هر دو دیدار خود مقابل فلسطین و عراق با پیراهن اصلی و سفیدرنگ به میدان خواهد رفت.

همچنین دروازه‌بان تیم ملی در دیدار نخست مقابل فلسطین پیراهن زرد و در مسابقه دوم مقابل عراق پیراهن آبی بر تن خواهد کرد.

مهدی خراطی، مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران، به همراه محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای، مسعود اردشیر، افسر امنیتی و تورج کشاورز، مدیر لجستیک تیم ملی، در این جلسه حضور داشتند.

همچنین بر اساس مقررات از پیش اعلام‌شده این مسابقات، تیم‌های شرکت‌کننده مجاز خواهند بود در هر مسابقه از ۱۱ تعویض استفاده کنند.